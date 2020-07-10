За полгода экспорт металлолома из Украины упал в 2 раза Украинские предприятия в январе-июне текущего года сократили экспорт лома черных металлов на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,805 тыс. тонн (за январь-июнь 2019 года экспортировано 36,723 тыс. тонн).



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистику Государственной таможенной службы.



В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 57,2% – до 4,312 млн долл.



В январе экспортировано 2,865 тыс. тонн лома, в феврале – 8,014 тыс. тонн, в марте – 493 тонны, в апреле – 256 тонн, в мае – 4,861 тыс. тонн, в июне – 316 тонн.



В то же время в январе-июне текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 74,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,187 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 46,8% – до 10,418 млн долл.



Кроме того, метпредприятия Украины в январе-июне 2020 года импортировали из РФ 1,602 тонны продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму 481 тыс. долл, тогда как в январе-июне 2019 года не импортировали из РФ и не экспортировали данную продукцию.



Как сообщалось, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом – до 42,182 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в девять раз – до 11,781 млн долл. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом – до 49,934 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 6,4% – до 34,254 млн долл.



Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерландов (2,23%). Экспорт – в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).



Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом – до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% – до 105,646 млн долл. При этом страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% – до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% – до 36,588 млн долл.



Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом – до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до 121,298 млн долл; импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до 25,611 млн долл.



МинПром



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