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Украине дали рекомендации, чтобы сохранить безвизовый режим с ЕС

10.07.20 18:01 , Интерфакс-Украина
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Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, однако должна приложить усилия для борьбы с так называемой "нерегулярной" миграцией и обеспечить независимость антикоррупционных органов, что было условием предоставления безвиза.

Об этом говорится в докладе Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства – Украиной, Грузией и Молдовой, а также Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В докладе сделан вывод о том, что соответствующие страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима, что безвизовое перемещение продолжает приносить положительные экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам", – сказано в сообщении Еврокомиссии.

Вместе с тем в отчете подробно рассматриваются конкретные области безопасности и миграции, где необходимы дальнейшие действия.

В частности, в отчете Еврокомиссии отмечается ухудшение ситуации с так называемой "нерегулярной" миграцией из Украины в ЕС, уточняет Deutsche Welle.

В частности, в 2019 году отказ во въезде в зону "Шенген+" (26 стран Шенгена, а также Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр) получили больше 66 тыс. граждан Украины, что на 25% больше, чем годом ранее.

Кроме того, на 11%, до почти 42 тыс., увеличилось и количество украинцев, которые нелегально находились на территории этих стран. В то же время уменьшилась доля лиц, вернули в Украину в рамках реадмиссии – с 85% до 73%. Однако в отчете отмечается, что причиной этого не является ухудшение сотрудничества со стороны Киева.

"Срочные действия (со стороны Украины, – ред.) нужны для реагирования на вызовы нерегулярной миграции", – сказано в отчете.

В Еврокомиссии также ожидают от Украины криминализации контрабанды всех товаров. В отчете отмечается, что переговоры по этому вопросу продолжаются, но "пока без четкого обязательства украинской стороны" сделать это.

В то же время в отчете позитивно оценено возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, запуск работы Высшего антикоррупционного суда и отмена обязанности для антикоррупционных активистов подавать электронные декларации.

"Впрочем, больше усилий требуется для обеспечения устойчивости результатов (реформ, – ред.), в частности в борьбе с коррупцией и организованной преступностью", – добавили в Еврокомиссии.

От властей Украины ожидается "обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных институтов, а также избежать политизации работы всех правоохранительных органов".

В частности, Еврокомиссия имеет сомнения в независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поэтому Брюссель ожидает от Киева процедуры отбора нового главы САП, которая бы заслуживала доверия. Также Еврокомиссия недовольна попытками в Верховной Раде в феврале уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

В отчете также отмечается, что проблемы для Евросоюза создают украинские организованные преступные группировки, которые "все больше" вовлечены в контрабанду наркотиков, угоны, схемы мошенничества с инвестициями, а также киберпреступления. Кроме того, среди жертв торговли людьми из стран, не входящих в ЕС, больше всего украинцев.

Еврокомиссия обязана отчитываться о безвизовых раз в год, этого требует новый механизм приостановки визовой либерализации. Последний отчет приняли в декабре 2018 года. Документ за 2019 год должны были опубликовать годом позже. Впрочем, новая Еврокомиссия заступила к работе только в декабре 2019 года, поэтому принятие отчета перенесли. Нынешний отчет охватывает не только 2019 год, но и развитие ситуации до июля 2020 года.

МинПром

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