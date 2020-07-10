Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Саакашвили снова спровоцировал дипломатический скандал

10.07.20 17:45 , РБК Украина
печать
размер текста:

Министерство иностранных дел Грузии вызвало украинского посла Игоря Долгова из-за заявлений Михаила Саакашвили о нелегитимности нынешнего грузинского правительства. В Грузии считают, что такие заявления наносят ущерб отношениям двух стран, а также нарушают грузинское законодательство.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

"Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона правильно оценит этот факт, и обе страны приложат усилия для дальнейшего развития отношений. По словам украинского посла, он передаст позицию официального Тбилиси Киеву", - говорится в сообщении.

Также глава МИД Грузии Давид Залкалиани связался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию своему коллеге", - отметили в Грузии.

Отметим, недавно бывший президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что грузинское правительство является нелегитимным. После этого в парламенте Грузии отметили, что Киеву придется дать разъяснение по этому высказыванию.

Это уже не первый дипломатический конфликт между Украиной и Грузией из-за М.Саакашвили.

Так в начале июня украинского посла в Грузии вызывали из-за заявлений М.Саакашвили о парламентских выборах в стране.

До этого дипломатический скандал между странами произошел после назначения М.Саакашвили на должность в Нацсовет реформ, так как он объявлен в розыск грузинской стороной.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Украине дали рекомендации, чтобы сохранить безвизовый режим с ЕС
17:24
За полгода добыча угля в Украине упала почти на 15%
17:05
Промышленность Украины перезапустится в течение 2 лет – премьер
16:53
За полгода экспорт металлолома из Украины упал в 2 раза
16:47
Интерпайп Сталь призывает Кабмин и НКРЭКУ не повышать тариф на передачу э/э
16:44
В Украине стало еще больше наличных денег
16:28
В Запорожской области построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию
16:12
За 6 месяцев оборот торговли Украины с другими странами упал почти на 10%
15:58
С 14 июля Газпром остановит Северный поток на ремонт
15:42
Валютные поступления от экспорта продукции чермета упали на 18,7%
15:30
Украине невыгодна низкая инфляция – министр
15:12
Ford Motor может приостановить производство из-за карантина в Мексике
14:58
Украинцы продолжают нести деньги на гривневые депозиты
14:43
Нафтогаз оказался замешан в коррупционный скандал с вагонами и тепловозами
14:39
Порт Ника-тера увеличил перевалку агропродукции на 20%
14:24
В Раду внесли постановление о назначении вице-премьера по промышленности
14:07
Заробитчане снизили объем переводов в Украину
13:52
В июне американский импорт стали снизился на 12,3%
13:47
Увеличение тарифа на передачу электроэнергии усложнит работу ГМК – АМКР
13:36
В ОГХК разработали проект модернизации производственных мощностей для будущего инвестора
09.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!