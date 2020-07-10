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Валютные поступления от экспорта продукции чермета упали на 18,7%

10.07.20 15:42 , Интерфакс-Украина
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Металлургические предприятия Украины в январе-июне текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,9 млрд долл.

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, на черные металлы за этот период пришлось 17,01% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,6% за первые шесть месяцев прошлого года.

В том числе в июне поступления от экспорта черных металлов составили 604,12 млн долл.

В то же время Украина в первом полугодии сократила импорт аналогичной продукции на 22,6% – до 464,65 млн долл. В июне этот показатель составлял 86,58 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-июне сократила экспорт металлоизделий на 17,4% – до 441,38 млн долл. В июне их поставлено на 77,24 млн долл. За этот период импорт металлоизделий снизился на 26,9% – до 386,41 млн долл. В июне их ввезено на 69,2 млн долл.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,74 млрд долл. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до 1 млрд 251,82 млн долл.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до 1,04 млрд долл. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до 1,1 млрд долл.

Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до 9,94 млрд долл. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

МинПром

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