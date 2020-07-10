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Промышленность Украины перезапустится в течение 2 лет – премьер

10.07.20 17:05 , Экономическая правда
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Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что украинская промышленность должна перезапустится в ближайшие 2 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"... Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы.

Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность", - заявил премьер, комментируя меморандум "Южмаша" с южнокорейской компанией Caris о производстве 5000 электроавтобусов.

Также он анонсировал, что правительство в ближайшее время представит кандидата на должность вицепремьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики.

МинПром

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