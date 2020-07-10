Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине стало еще больше наличных денег

10.07.20 16:44 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.

Нацбанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в июне выросли на 3,1% - до 448,442 млрд грн.

Депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,8% - до 1 трлн 160,907 млрд грн, в частности, депозитный портфель в национальной валюте вырос на 4% - до 699,148 млрд грн, а в инвалюте сократился на 1,4% - до 461,759 млрд грн.

Кредитный портфель банков в июне вырос всего на 0,1% - до 991,468 млрд грн, в том числе объемы кредитов в нацвалюте - на 0,3%, до 606,084 млрд грн, тогда как в инвалюте сократились на 0,4% - до 385,383 млрд грн.

Чистые международные резервы за июнь увеличились на 6,1% - до $17,478 млрд.

Как сообщалось, в мае 2020 года денежная масса выросла на 2,2%, а денежная база - на 1,5%, в том числе М0 - на 4,1%. Депозитный портфель банков за май увеличился на 1,5%, а кредитный сократился на 1,2%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Украине дали рекомендации, чтобы сохранить безвизовый режим с ЕС
17:45
Саакашвили снова спровоцировал дипломатический скандал
17:24
За полгода добыча угля в Украине упала почти на 15%
17:05
Промышленность Украины перезапустится в течение 2 лет – премьер
16:53
За полгода экспорт металлолома из Украины упал в 2 раза
16:47
Интерпайп Сталь призывает Кабмин и НКРЭКУ не повышать тариф на передачу э/э
16:28
В Запорожской области построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию
16:12
За 6 месяцев оборот торговли Украины с другими странами упал почти на 10%
15:58
С 14 июля Газпром остановит Северный поток на ремонт
15:42
Валютные поступления от экспорта продукции чермета упали на 18,7%
15:30
Украине невыгодна низкая инфляция – министр
15:12
Ford Motor может приостановить производство из-за карантина в Мексике
14:58
Украинцы продолжают нести деньги на гривневые депозиты
14:43
Нафтогаз оказался замешан в коррупционный скандал с вагонами и тепловозами
14:39
Порт Ника-тера увеличил перевалку агропродукции на 20%
14:24
В Раду внесли постановление о назначении вице-премьера по промышленности
14:07
Заробитчане снизили объем переводов в Украину
13:52
В июне американский импорт стали снизился на 12,3%
13:47
Увеличение тарифа на передачу электроэнергии усложнит работу ГМК – АМКР
13:36
В ОГХК разработали проект модернизации производственных мощностей для будущего инвестора
09.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!