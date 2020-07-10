В Украине стало еще больше наличных денег Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,422 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.



По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% - до 532,652 млрд грн.



Нацбанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в июне выросли на 3,1% - до 448,442 млрд грн.



Депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,8% - до 1 трлн 160,907 млрд грн, в частности, депозитный портфель в национальной валюте вырос на 4% - до 699,148 млрд грн, а в инвалюте сократился на 1,4% - до 461,759 млрд грн.



Кредитный портфель банков в июне вырос всего на 0,1% - до 991,468 млрд грн, в том числе объемы кредитов в нацвалюте - на 0,3%, до 606,084 млрд грн, тогда как в инвалюте сократились на 0,4% - до 385,383 млрд грн.



Чистые международные резервы за июнь увеличились на 6,1% - до $17,478 млрд.



Как сообщалось, в мае 2020 года денежная масса выросла на 2,2%, а денежная база - на 1,5%, в том числе М0 - на 4,1%. Депозитный портфель банков за май увеличился на 1,5%, а кредитный сократился на 1,2%.



МинПром



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