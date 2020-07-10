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В Запорожской области построят крупнейшую в Европе ветроэлектростанцию

10.07.20 16:28 Экономическая правда
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Норвежская компания NBT в октябре начнет строительство ветровой электростанции "Зофия" общей мощностью 792,5 МВт в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

В декабре 2019 г. Запорожской ОГА и компанией NBT был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого были достигнуты договоренности о привлечении инвестиций в инфраструктуру области.

Общая сумма инвестиций планируется в размере 1,2 млрд евро. Сообщается, что после завершения строительства проект станет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией. Реализация проекта планируется до конца 2022 года.

Финансирование проекта "Зофия" осуществляется с помощью банка JPMorgan и с привлечением мировых финансовых институтов и экспертов.

По словам регионального менеджера компании Влада Казака, в 2019 году компания NBT приобрела проект строительства ветроэлектростанции общей мощностью 792,5 МВт на территории Якимовской и Кирилловской территориальных общин в Запорожской области (проект "Зофия").

"Разработана проектная документация, получены выводы о влиянии на окружающую среду. Подписаны соглашения о выполнении генеральных подрядных работ по китайской корпорацией СЕТ. Проводятся работы по корректировке проектно и разрешительных документов в связи с изменением поставщиков ветрогенераторов и увеличения их мощности", - говорится в сообщении.

МинПром

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