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За 6 месяцев оборот торговли Украины с другими странами упал почти на 10%

10.07.20 16:12 , РБК Украина
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Объем внешней торговли товарами в январе-июне 2020 года составил 47,223 млрд долл. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52,175 млрд долл/).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

Таким образом, падение товарооборота в июне несколько замедлилось, поскольку за январь-май падение было на 10%.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые шесть месяцев 2020 года составил 22,915 млрд долл., что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 24,308 млрд долл. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,393 млрд долл.

Экспорт продовольствия за январь-июнь 2020 года вырос на 21% до 10,271 млрд долл., экспорт металлов сократился на 19%, до 4,546 млрд долл. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 27%, до 3,966 млрд долл.

По прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%.

МинПром

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