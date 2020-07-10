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За полгода добыча угля в Украине упала почти на 15%

10.07.20 17:24 , Интерфакс-Украина
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Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2020 года сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2 млн 192,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 13 млн 153,5 тыс. тонн.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики.

В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за шесть месяцев текущего года сократили добычу на 27,8% (на 513,8 тыс. тонн) – до 1 млн 334,6 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области в первом полугодии обеспечили добычу 4 млн 920,9 тыс. тонн угля (-2,5% к январю-июню 2019 года), Луганской – 95,1 тыс. тонн (-53,3%), Днепропетровской – 7 млн 487,4 тыс. тонн (-20,5%), Львовской – 634,3 тыс. тонн (-2,2%), Волынской – 15,9 тыс. тонн (-43%).

В июне 2020 года добыча рядового угля снизилась на 13,1% (на 331,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2 млн 201,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила добычу рядового угля на 6,2% (на 2,062 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31 млн 224,4 тыс. тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 8,8% (на 513,9 тыс. тонн) – до 6,323 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,4% (на 2 млн 575,9 тыс. тонн) – до 24 млн 901,4 тыс. тонн.

МинПром

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