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Украине невыгодна низкая инфляция – министр

10.07.20 15:30 , УНИАН
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Нынешний низкий уровень инфляции в Украине не является положительным моментом для отечественной экономики.

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Инфляция в бюджете у нас заложена в районе 10%. Инфляция, которая на данный момент есть, в годовом выражении это около 1,7%, что с моей точки зрения абсолютно нехорошо для экономики, потому что такая маленькая инфляция с падением ВВП приравнивается к рецессии. То есть на данный момент страна фактически пребывает в рецессии. Там нужно, чтобы несколько кварталов подряд было, но суть одна – низкая инфляция не всегда хорошо", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что уровень инфляция – это сфера интересов Национального банка Украины, и она может регулироваться только монетарными методами.

МинПром

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