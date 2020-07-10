Украине невыгодна низкая инфляция – министр Нынешний низкий уровень инфляции в Украине не является положительным моментом для отечественной экономики.



Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



"Инфляция в бюджете у нас заложена в районе 10%. Инфляция, которая на данный момент есть, в годовом выражении это около 1,7%, что с моей точки зрения абсолютно нехорошо для экономики, потому что такая маленькая инфляция с падением ВВП приравнивается к рецессии. То есть на данный момент страна фактически пребывает в рецессии. Там нужно, чтобы несколько кварталов подряд было, но суть одна – низкая инфляция не всегда хорошо", - сказал он.



При этом министр подчеркнул, что уровень инфляция – это сфера интересов Национального банка Украины, и она может регулироваться только монетарными методами.



МинПром

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