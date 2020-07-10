Порт Ника-тера увеличил перевалку агропродукции на 20% Входящий в группу компаний Group DF морской специализированный порт "Ника-тера" в 2019/2020 маркетинговом году (1 июля 2019 года – 30 июня 2020 года) перевалил 6,4 млн тонн аграрных грузов (на 20% больше, чем в 2018/2019 маркетинговом году). Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



Рост произошел благодаря увеличению объема перевалки таких культур: ячмень (+141%), пшеница (+51%) и шрот (+42%). Также порт впервые начал работать с масленичной культурой – рапсом.



Традиционно в структуре перевалки зерновых, зернобобовых и масличных грузов, а также продуктов их переработки основной объем составили пшеница и кукуруза.



"В завершившемся маркетинговом году мы усовершенствовали технологию рейдовой перевалки грузов на суда типа Panamax. Из 26 загруженных в порту Panamax – 20 были догружены на рейде. Помимо догрузки крупнотоннажных судов зерновыми и шротом, нами в этом году была впервые осуществлена рейдовая перевалка подсолнечного масла", – прокомментировал начальник порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев.



Всего в 2019/2020 маркетинговом году порт обработал 263 судна с зерновыми, зернобобовыми и масличными грузами, а также продуктами их переработки. При этом количество обработанных судов типа Panamax выросло по сравнению с прошлым периодом более чем в 3 раза.



В Украине маркетинговый год для отдельных видов продукции растениеводства – период времени между июлем одного и июнем следующего года, то есть 2019–2020 маркетинговый год – это период между 1 июля 2019 и 30 июня 2020 года.



МинПром



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