В ОГХК разработали проект модернизации производственных мощностей для будущего инвестора

АО «Объединенная горно-химическая компания» подготовило комплексную программу модернизации производства, согласно которой планируется возведение четырех новых фабрик на Иршанском ГОКе в течение пяти ближайших лет. Инвестиции в строительство новых объектов оцениваются в 1,2 млрд грн. Данный проект будет представлен потенциальным инвесторам в рамках подготовки к приватизации ОГХК.

Сырьевой базой для фабрик станут новые участки Междуреченского месторождения. В соответствии с программой модернизации производства планируется, что в первую очередь должна быть введена в эксплуатацию сухая обогатительная фабрика, где будет осуществляться переработка концентратов с большим содержанием сидерита и ильменита. Стоимость построения фабрики составляет около 300 млн грн, сроки возведения составляют 2 года.

Сейчас ОГХК продолжает работу по получению разрешений на разработку новых участков. По предварительным подсчетам, использование новых участков Междуреченского месторождения принесет валовый доход в размере 6,6 млрд грн. Расширение ресурсной базы обеспечит повышение капитализации компании накануне приватизации и упростит интеграцию ОГХК в мировой рынок титана.

«Через два года начнутся работы по эксплуатации новых участков Междуреченского месторождения, поэтому сейчас нам необходимо настроить производство к разработке нового сырья - более сложного. Мы уже провели тестирование руды Букинское участка Междуреченского месторождения в австралийской компании AML. Согласно результатам тестирования мы подтвердили технологию обогащения ильменитовых-сидеритовых руд и согласовали перед проектные работы. Эти меры станут залогом повышения капитализации компании на приватизационном конкурсе», - отмечает Питер Дэвис, в.и.о. председателя правления АО «ОГХК ».

Справка:

АО «Объединенная горно-химическая компания» - государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В структуру ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.



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