В июне американский импорт стали снизился на 12,3% Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), что заявки на импорт стали за июнь составили 2,003 млн тонн. Это было на 12,3% меньше по сравнению с 2,285 млн тонн, зафиксированными в мае.



Тоннаж разрешений на импорт готовой стали в июне составил 1,415 млн тонн, что на 5,7% меньше общего объема в 1,500 млн в мае.



За первые шесть месяцев 2020 года (включая июньские разрешения SIMA и окончательный импорт в мае) общий объем импорта готовой стали составил 12,999 млн тонн, что ниже на 16,9% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Оценочная доля рынка импорта в июне составила 21% и составляет 19% с начала года.



Наибольший рост импорта был зафиксирован в июне в таких сегментах: легкий мелкосортный профиль (+77%), оцинкованные лист и полоса (+68%), сортовой прокат после холодной обработки (+55%), линейные трубы (+39%) и структурные трубы (+19%).



В июне крупнейшими экспортерами стали в США стали: Южная Корея - 211 тыс. тонн (- 8%), Бразилия - 86 тыс. тонн (+66%), Тайвань - 72 тыс. тонн (-13%), Германия - 72 тыс. тонн (+11%) и Япония - 57 тыс. тонн (-44%).



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