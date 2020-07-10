Увеличение тарифа на передачу электроэнергии усложнит работу ГМК – АМКР Повышение НКРЭКУ в 2 раза тарифа на передачу электроэнергии увеличит затраты "Арселормиттал Кривой Рог" на 2 млн долл. в месяц. Об этом говорится в заявлении компании на официальном сайте.



"Среднемесячный объем закупки электроэнергии в "Арселормиттал Кривой Рог" составляет более 300 млн киловатт-часов в зависимости от объемов производства и загрузки основных агрегатов. Любое повышение тарифов на передачу электроэнергии повлечет крайне негативные последствия для нашей компании. Это решение НКРЭКУ принесет предприятию дополнительные расходы на уровне двух млн долларов в месяц, что, соответственно, негативно повлияет на нашу конкурентоспособность и себестоимость конечной продукции", - сообщил начальник управления закупок сырья и энергоресурсов компании Станислав Ги.



В компании отметили, что инициированное НКРЭКУ повышение тарифа на передачу тока значительно усложнит работу предприятий горно-металлургического комплекса Украины, которые являются одними из ключевых потребителей электроэнергии. И напомнили, что ГМК обеспечивает почти 26% валютных поступлений в страну, 12% ВВП, свыше 30 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней и около 600 тысяч рабочих мест (с учетом смежных отраслей). Поэтому проблемы на предприятиях области будут иметь серьезные последствия для экономики страны.



"Рост тарифов на передачу электроэнергии может ухудшить и без того непростую ситуацию - сейчас предприятия горно-металлургической отрасли в кризисных условиях, что усилилось в связи с пандемией коронавируса", - подчеркнули в компании.



Напомним, Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 2 раза тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.



МинПром



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