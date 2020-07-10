На украинских АЭС возросла базовая нагрузка – Минэнерго По результатам проведенного Министерствоv энергетики Украины мониторинга работы ОЭС в соответствии с оперативными данными июня наблюдается увеличение электропотребления на 577 млн.кВт ч, или 5,8% против соответствующих показателей, определенных прогнозным балансом.



Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БизнесЦензор.



В июле сохраняется аналогичная тенденция - по имеющимся оперативным данным потребление превышает плановые показатели на 8,9%. По состоянию на 08:00 10 июля суммарная нагрузка АЭС составило 7900 МВт.



"Средняя мощность АЭС пока выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Производство электроэнергии АЭС в 2020 году может увеличиться на 4% по сравнению с предусмотренными прогнозный баланс показателям", - сообщает Минэнерго.



Министерство сообщает, что глава ведомства Ольга Буславец обратилась к НЭК "Укрэнерго" с предложением рассмотреть возможность увеличения базовой нагрузки атомных энергоблоков в соответствии с заявками НАЭК "Энергоатом" и балансовых ограничений ОЭС Украины.



"В итоге НЭК "Укрэнерго" принято решение увеличить базовую нагрузку АЭС в летний период (июль - август). Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 на работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблока РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6", - сообщает Минэнерго.



Подтвержденf также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных "Энергоатомом" объемах.



"С учетом указанного, производство электроэнергии АЭС в 2020 году может увеличиться до 76,5 млрд. кВт*ч, что на 4% выше предусмотренных прогнозных балансов показателей", - сообщает Минэнерго.



Как сообщалось, ранее и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ограничения на производство электроэнергии на атомных станциях привели к падению выработке энергии на АЭС 27 мая до исторического минимума – 6630 МВт при установленной мощности 9490 МВт.



Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.



В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.



МинПром



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