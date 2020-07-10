Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На украинских АЭС возросла базовая нагрузка – Минэнерго

10.07.20 13:32 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

По результатам проведенного Министерствоv энергетики Украины мониторинга работы ОЭС в соответствии с оперативными данными июня наблюдается увеличение электропотребления на 577 млн.кВт ч, или 5,8% против соответствующих показателей, определенных прогнозным балансом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БизнесЦензор.

В июле сохраняется аналогичная тенденция - по имеющимся оперативным данным потребление превышает плановые показатели на 8,9%. По состоянию на 08:00 10 июля суммарная нагрузка АЭС составило 7900 МВт.

"Средняя мощность АЭС пока выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Производство электроэнергии АЭС в 2020 году может увеличиться на 4% по сравнению с предусмотренными прогнозный баланс показателям", - сообщает Минэнерго.

Министерство сообщает, что глава ведомства Ольга Буславец обратилась к НЭК "Укрэнерго" с предложением рассмотреть возможность увеличения базовой нагрузки атомных энергоблоков в соответствии с заявками НАЭК "Энергоатом" и балансовых ограничений ОЭС Украины.

"В итоге НЭК "Укрэнерго" принято решение увеличить базовую нагрузку АЭС в летний период (июль - август). Сейчас средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 на работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблока РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6", - сообщает Минэнерго.

Подтвержденf также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных "Энергоатомом" объемах.

"С учетом указанного, производство электроэнергии АЭС в 2020 году может увеличиться до 76,5 млрд. кВт*ч, что на 4% выше предусмотренных прогнозных балансов показателей", - сообщает Минэнерго.

Как сообщалось, ранее и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ограничения на производство электроэнергии на атомных станциях привели к падению выработке энергии на АЭС 27 мая до исторического минимума – 6630 МВт при установленной мощности 9490 МВт.

Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:58
Украинцы продолжают нести деньги на гривневые депозиты
14:43
Нафтогаз оказался замешан в коррупционный скандал с вагонами и тепловозами
14:39
Порт Ника-тера увеличил перевалку агропродукции на 20%
14:24
В Раду внесли постановление о назначении вице-премьера по промышленности
14:07
Заробитчане снизили объем переводов в Украину
13:52
В июне американский импорт стали снизился на 12,3%
13:47
Увеличение тарифа на передачу электроэнергии усложнит работу ГМК – АМКР
13:36
В ОГХК разработали проект модернизации производственных мощностей для будущего инвестора
13:12
Кандидата на пост вице-премьера по промышленности представят в ближайшее время – Шмыгаль
12:52
Газпром не хочет наращивать транзит через Украину
12:45
Турция выбрала квоту на поставку арматуры в ЕС
12:39
МВФ призывает правительства отказаться от кредитов для спасения своих экономик
12:25
BP и Reliance Industries Limited хотят завоевать топливный рынок Индии
12:05
Китай нарастил выпуск рафинированного никеля на 7%
11:53
Поставщиком последней надежды на рынке газа стал Нафтогаз
11:40
Нефть может подорожать до 150 долл. за баррель
11:30
В апреле-июне продажи Tata Steel снизились на 22,8%
11:12
Южмаш и компания из Южной Кореи будут производить электробусы
10:57
Водородные технологии выплавки стали повысят ее стоимость на 35-100%
10:40
Падение спроса в японской металлургии продлится до поздней осени
09.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!