Газпром не хочет наращивать транзит через Украину Остановка газопровода из России через Беларусь и Польшу в Германию "Ямал-Европа" так и не привела к обычному в этом случае увеличению транзита через Украину - "Газпром" вместо этого отбирает газ из переполненных хранилищ в Европе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Магистраль "Ямал-Европа" остановилась в понедельник утром до утра субботы на плановое ежегодное техобслуживание. В прошлом году это сопровождалось ростом поставок через Украину. Однако в этом году поставки по украинскому ужгородскому коридору не только не выросли, а даже снижаются.



При этом, как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, одновременно подскочил отбор из хранилищ в Европе - примерно на величину производительности остановленного на ремонт газопровода.



"Газпром" в преддверии минувшей зимы, всерьез готовясь к прекращению транзита газа через Украину, создал в европейских подземках рекордные запасы в объеме 11,4 млрд куб. м (7,6 млрд куб. м из которых продал по РЕПО Газпромбанку). Возврат этих объемов продолжится до осени – значит, по-прежнему "Газпром" будет размещать на рынке газ, который он по статистике уже продал в 2019 году.



Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год или 90 млн кубов в сутки.



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