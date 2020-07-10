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BP и Reliance Industries Limited хотят завоевать топливный рынок Индии

10.07.20 12:25 , Интерфакс-Украина
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BP и индийская Reliance Industries Limited (RIL) объявили о начале работы своего совместного топливного предприятия Reliance BP Mobility Limited (RBML).

BP заплатила RIL 1 млрд долл. за 49% акций.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, под брендом Jio-bp совместное предприятие будет стремиться стать ведущим игроком на индийском топливном рынке через присутствие Reliance в 21 штате страны и миллионов потребителей через цифровую платформу Jio. BP привнесет свой обширный мировой опыт в области высококачественного топлива, смазочных материалов, розничной торговли и передовых низкоуглеродистых мобильных решений.

Индия, как ожидается, будет самым быстрорастущим рынком топлива в мире в течение следующих 20 лет, а количество легковых автомобилей в стране, по оценкам, вырастет почти в шесть раз за этот период. RBML стремится расширить свою нынешнюю сеть розничной торговли топливом более чем из 1400 розничных площадок до 5500 в течение следующих пяти лет. Этот быстрый рост потребует четырехкратного увеличения численности персонала, занятого на станциях технического обслуживания - с 20 тыс. до 80 тыс. человек за этот период. СП также намерено увеличить свое присутствие с 30 до 45 аэропортов в ближайшие годы.

В настоящее время в Индии насчитывается почти 65 тыс. АЗС.

МинПром

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