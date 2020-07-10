Поставщиком последней надежды на рынке газа стал Нафтогаз В Министерстве энергетики определили поставщика "последней надежды" на рынке природного газа. Им стало ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".



Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



Как отмечается в сообщении, соответствующее решение 10 июля приняла Конкурсная комиссия по определению поставщика "последней надежды". "За" проголосовали 5 членов комиссии.



Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тысячу куб. м с НДС с наценкой 0%.



Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу.



Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №529 от 25 июня 2020 года, избрание победителя конкурса проводится путем голосования за кандидата, который предложил самое низкое значение цены природного газа, по которой поставщик "последней надежды" поставляет природный газ потребителю.



Цена рассчитана согласно формуле с четким определением размера наценки поставщика "последней надежды" и должна быть не выше, чем на 20% от максимальной цены, которая сложилась на рынке природного газа за предыдущий месяц.



МинПром



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