Нефть может подорожать до 150 долл. за баррель Инвесторы и аналитики пытаются оценить перспективы нефтяного рынка, который оказался под серьезным ударом в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в результате чего цена нефти WTI опускалась в апреле до отрицательных значений.



Некоторые из экспертов полагают, что спад на рынке приведет к изменениям, которые подготовят почву для очередного бума: резкое сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний может вернуть цены на нефть выше 100 долл. за баррель.



"Финансовое давление будет огромным. Некоторым производителям будет действительно трудно осуществлять добычу, - сказал главный инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс. - Цены на нефть могут легко взлететь до 150 долл. за баррель к 2025 году".



Другие эксперты считают, что спрос на нефть, резко сократившийся в условиях пандемии, долгое время не сможет восстановиться до докризисных уровней, что будет удерживать низкие цены на нефть.



Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут двигаться к уровню, при котором производители будут получать прибыли, добывая ровно столько, сколько нужно для удовлетворения спроса на нефть. Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.



Прогнозы роста стоимости нефти основаны на предположении о том, что финансирование нефтяного сектора резко сократится в следующие несколько лет, и это, со временем, создаст дефицит предложения на рынке.



Нефтяные компании урезают планы капиталовложений, стремясь поддержать свои балансы на фоне падения выручки в условиях пандемии. Например, Exxon Mobil Corp., которая на прошлой неделе предупредила о существенных потерях основных направлений бизнеса во втором квартале, намерена сократить капиталовложения в 2020 году на 10 млрд долл., или 30%.



BP Plc, которая сократила план капзатрат на этот год на 25%, сообщила, что может отказаться от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители и ослабления спроса на фоне пандемии коронавируса.



Согласно майскому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в добычу нефти и газа в этом году сократятся на 32% - максимальными темпами за 10 лет - до 328,4 млрд долл.



"Затягивание поясов" нефтекомпаниями будет иметь долгосрочные последствия для добычи нефти в мире, отмечает аналитик JPMorgan Кристиан Малек. По его оценкам, глобальное предложение нефти сократится на 5 млн баррелей в сутки (б/с), то есть на 5%, по сравнению с докризисным уровнем. Потребуются дополнительные инвестиции в размере 625 млрд долл. в нефтяной сектор, чтобы к 2030 году не возникло дефицита предложения, считает К.Малек.



По его мнению, цены на нефть вырастут до новых рекордов, чтобы стимулировать увеличение добычи. "Можем ли мы увидеть увеличение цен до 100 долл. за баррель в следующие два года? Без сомнения", - сказал К.Малек.



Согласно прогнозам главного инвестиционного директора лондонского инвестфонда Matilda Capital Management Ричарда Фуллартона, стоимость нефти поднимется выше 100 за баррель во второй половине 2020-х гг. "Вопрос в том, намерены ли мы направлять капитал на извлечение нефти", - отметил эксперт.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



