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В апреле-июне продажи Tata Steel снизились на 22,8%

10.07.20 11:30 , МеталлСервис
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В течение первого квартала текущего финансового года (апрель-июнь 2020 года) консолидированные продажи металлургической компании Tata Steel сократились на 22,8% в годовом сопоставлении до 5,28 млн. тонн.

Консолидированное производство стали также уменьшилось – на 28,5% до 5,52 млн. тонн.

Активы Tata Steel India произвели за апрель-июнь 2,99 млн. тонн стали – на 33,54% меньше в годовом соотношении и на 36,78% по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи снизились на 26,26% и 27,54% соответственно до 2,92 млн. тонн. Загрузка индийских предприятий к концу месяца возросла до 80% по сравнению с 50% в апреле, сообщает Business Standard.

Продажи в Европе уменьшились до 1,94 млн. тонн по сравнению с 2,26 млн. тонн в первом квартале 2019-20 года, производство – с 2,65 млн. до 2,14 млн. тонн.

МинПром

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