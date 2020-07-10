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Rio Tinto к 31 августа закроет алюминиевый завод NZAS

10.07.20 10:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская корпорация Rio Tinto объявила, что к 31 августа 2021 г. полностью выведет из эксплуатации алюминиевый завод Tiwai Point (или New Zealand Aluminium Smelters, NZAS) в Новой Зеландии.

Как сообщает компания, это "тяжелое" решение было обусловлено неблагоприятными кратко- и среднесрочными перспективами на мировом рынке алюминия, а также высокими тарифами на электроэнергию для новозеландского завода. Rio Tinto назвала их одними из самых высоких в мировой отрасли.

Завод получает электроэнергию с ГЭС Manapouri установленной мощностью 850 МВт. Согласно заявлениям Rio Tinto, попытка пересмотра контракта в стороны уменьшения тарифа не дала положительного результата. Поэтому после истечения срока действия в августе 2021 г. он просто не будет продлен.

Производительность NZAS составляет 351 тыс. т первичного алюминия в год. В 2019 г. на предприятии было получено 279 тыс. т металла, а в первом квартале 2020 г. - 67 тыс. т, что соответствует 8,6% продукции Rio Tinto за этот период. В апреле текущего года компания остановила на заводе одну из четырех производственных линий.

Остановка NZAS нанесет весьма серьезный ущерб экономике Новой Зеландии. Завод потреблял до 13% электроэнергии в стране. После его закрытия возможно придется вывести из эксплуатации газовую электростанцию Taranaki на 377 МВт, а тарифы на электроэнергию в стране, как ожидается, возрастут.

МинПром

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