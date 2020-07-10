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Азовсталь инвестировала 450 млн грн в покупку нового крана

10.07.20 09:49 , Интерфакс-Украина
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Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", приобрел четвертый новый электромостовой кран для конвертерного цеха грузоподъемностью более 450 тонн.

Как сообщила пресс-служба "Метинвеста" в четверг, в рамках реализации проекта в конвертерном цехе заменили грузовой кран №16.

Инвестиции в оборудование составили 160 млн грн.

"Уже проведены статические и динамические испытания металлоконструкций и механизмов крана. Далее – комиссионный осмотр и получение разрешительной документации на его эксплуатацию. В ближайшее время в конвертерном цехе будет заменено еще два электромостовых крана", - констатируется в пресс-релизе.

"Азовсталь" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

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