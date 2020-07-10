Железная руда в Китае подорожала до максимума за 11 месяцев

В четверг фьючерсы на китайскую железную руду продвинулись вверх пятую сессию подряд, поскольку заводы приобрели руду для пополнения запасов в надежде на высокий спрос в ближайшие месяцы, что привело к 11-месячному максимуму в спотовых ценах, передает Reuters.
Самый продаваемый в сентябре контракт на железную руду на Далянской товарной бирже вырос на 1% до 789 юаней (112,93 долл.) за тонну.
Железная руда с поставкой в августе на Сингапурской бирже полностью изменила свои ранние потери, увеличившись на 0,1% до $ 102,80 за тонну во второй половине дня.
Спотовая цена на руду с содержанием Fe 62% в среду достигла 106 долл. за тонну, что является максимальным значением с августа 2019 года, свидетельствуют данные консалтинговой компании SteelHome.
По словам Mysteel, воодушевленные оптимистичным настроением по отношению к железной руде и укреплению цен на готовую сталь, торговцы железной руды сохранили свои ценовые предложения в среду.
"Высокий спрос на фоне оптимизма в отношении восстановления экономического роста в Китае продолжал оказывать влияние на рынок, - отмечают сырьевые стратеги ANZ. – Восстановление продаж недвижимости и увеличение продаж тяжелой техники подтверждают основополагающий спрос".
В настоящее время Citi Research ожидает, что спрос на сталь в Китае в этом году вырастет на 3,8%, пересматривая свой прогноз с сокращения на 4%.