Металлурги и дорожники подписали меморандум о содействии научно-техническому прогрессу Сегодня президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, президент "Национальной ассоциации дорожников Украины" Николай Березовский и директор "Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина" Артем Безуглый подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве. Об этом сообщает пресс-служба "Укрметаллургпрома".



Целью меморандума является консолидация усилий производственных предприятий, дорожных подрядных организаций и научного потенциала по вопросам практического использования отходов металлургического производства в дорожном строительстве.



По результатам проведенных научных исследований Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина и учитывая требования строительных норм и нормативных документов, металлургические шлаки могут использоваться в при сооружении насыпей земляного полотна, в качестве щебеночных материалов в слоях основания дорожной одежды, заполнителей в щебеночно-песчаных и цементобетонных смесях.



Директор "Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина" Артем Безуглый сказал, о том, что применение шлаков в дорожном строительстве будет способствовать экономии финансовых ресурсов. Также он отметил, что в соответствии с утвержденной проектной документацией запланировано использование 482 тыс. метров кубических шлака уже в 2020 году, в частности наибольшие объемы использования планируются на объектах "Большого строительства". (Н-31 Днипро — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка; Н-30 Василивка — Бердянск; Н-11 Днипро — Кривий Рог — Николаев; Н-23 Кропивницкий — Кривий Рог- Николаев; Н-26 Чугуев – Милово).



По словам Александра Каленкова, президента "Укрметаллугпром" в Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т., использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем. Он подчеркнул, что отходы металлургического производства активно используют наиболее технологически развитые страны, обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и Украина должна развиваться в этом направлении. По его мнению, подписание трехстороннего Меморандума — символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве.



Николай Березовский, президент Национальной ассоциации дорожников Украины отметил, что дорожная отрасль последнее десятилетие страдала от существенного недофинансирования, в этом была основная причина уменьшения спроса на шлаковый щебень. "Сегодня есть сильная политическая поддержка, происходит укрупнение объектов и привлечение рекордного для дорожной отрасли финансирования — а потому должны прилагать максимум усилий для использования всех возможных ресурсов для успешного выполнения национальной программы "Большая стройка"", — сказал он.



Все участники подписания трехстороннего меморандума по содействию внедрения металлургических шлаков в дорожном строительстве отметили, что это важное событие для металлургической и автодорожной отрасли Украины.



МинПром



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