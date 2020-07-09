Рост тарифов на э/э сделает металлургию абсолютно неконкурентной

Очередная попытка НКРЭКУ в два раза повысить тарифы "Укрэнерго" на поставку электроэнергии (в период кризиса) станет последнем гвоздем в крышку гроба отечественной промышленности. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.
Она подчеркнула, что рост тарифов молниеносно приведет к увеличению себестоимости продукции отечественного производителя.
"Взять ту же металлургию. Она и без того в рецессии с кучей проблем, а повышение тарифов сделает ее абсолютно неконкурентной на внешних рынках. Как результат – сокращение производства и соответственно наполняемости бюджетов. А еще - уменьшение валютной выручки. А еще вырастут тарифы на коммуналку, стоимость проезда в транспорте, цены на продукты питания", - сказала В.Гриб.
"Поэтому допускать этого повышения ни в коем случае нельзя. Еще не исчерпаны все инструменты, которые позволят не повышать тариф в период кризиса! Нужно прекратить спекуляции на энергорынке и работать с кредитными учреждениями!", - добавила она.
Народный депутат выразила надежду, что НКРЭКУ учтёт все эти нюансы.