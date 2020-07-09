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Повышение тарифа на передачу э/э добьет украинскую экономику

09.07.20 17:57
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии – это никак не помощь, а, скорее, добивание экономики. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Под первым ударом окажется промышленность. По оценке экспертов, если тариф НЭК вырастет в 2 раза, цена электроэнергии для промышленных потребителей вырастет на 30%. Как следствие, увеличится себестоимость продукции, снизится ее конкурентоспособность. Больше других пострадают металлурги. Ситуация на внешних рынках - крайне неблагоприятная. Спрос на металл сильно упал из-за глобальной рецессии. Компании борются уже не за прибыль, а за возможность удержаться на рынке. И любое повышение цены – это потеря покупателя и рыночных позиций", - сказал он.

С.Магера напомнил, что промышленность в Украине падает полтора года подряд. Поэтому реализация инициативы НКРЭКУ может привести к еще большему сокращению производственных мощностей. Вырастут убытки предприятий, снизятся отчисления в бюджет и приток иностранной валюты в страну. Это приведет к увеличению дефицита госбюджета и девальвации гривны. После того, как из-за остановки производства начнутся массовые увольнения персонала, нагрузка на бюджет вырастет еще больше.

"В конечном итоге, через рост себестоимости товаров и услуг, волна последствий накроет граждан. В первую очередь, вырастут цены на продукты питания и коммунальные тарифы. За ними – стоимость проезда в муниципальном транспорте, цены на ж/д билеты и проезд в межгородском транспорте. Так как, денег у людей во время кризиса больше не становится, можно прогнозировать значительное увеличение долгов за коммуналку. Если долги будут расти стремительно, в коммунальном секторе возникнет кризис неплатежей. И в разгар следующего отопительного сезона ЖКХ может оказаться в ступоре", - сказал С.Магера.

Нардеп обратил внимание на то, что окончательное решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии НКРЭКУ планирует принять 11 июля. "Очень надеюсь, что Регулятор услышит аргументы бизнеса и прислушается ко мне и моим коллегам, народным депутатам Украины. Мы делаем все возможное, чтобы инициатива, губительная для бизнеса и украинских граждан, не состоялась", - подчеркнул он.

МинПром


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