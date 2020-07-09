Инфляция в июне замедлилась до 0,2%

Потребительские цены в Украине в июне 2020 года увеличились на 0,2% сообщила Государственная служба статистики.
На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, сахар, рис, сало, свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%
Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел - на 2,1%, автомобилей - на 1,3%.
Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%, ожидая инфляцию по итогам первого полугодия в годовом измерении на уровне 4,8%.
Как сообщалось, в минувшем году инфляция в Украине замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.