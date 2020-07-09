Перевод ТЭС на уголь и отказ от импорта э/э стабилизирует работу украинских шахт Если выполнить рекомендации Антикризисного энергетического штаба во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а именно, - перевести все ТЕС на использование украинского угля и перестать закупать электроэнергию в России и Белоруссии, - можно будет наладить сбыт всего угля, который добывается в Украине. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Тем самым мы сможем стабилизировать работу угольной промышленности. Ведь закупая импортную электроэнергию, мы платим зарплату энергетикам , шахтёрам и чиновникам стран-импортёров, вместо того, чтобы платить своим шахтёрам и в бюджет государства. Но некоторые госкомпании, например, "Центрэнерго"- не выполняют рекомендации правительства. Безусловно, такой саботаж необходимо решительно пресекать", - сказал он.



При этом М.Магомедов выразил уверенность, что украинский уголь в длительной перспективе не имеет будущего. "Это объективный тренд, который существует во всем мире. Будущее, однозначно – за чистой энергией. Энергетическая стратегия Украины предусматривает отказ от использования угля до 2050 года. Мы изучили опыт Великобритании, которая закрыла все свои шахты, и Германия, которая постепенно отказывается от использования угля. Теперь нужно решить, как правильно, с наименьшими потерями для шахтеров, это сделать у нас", - отметил нардеп.



Он напомнил, что тепловая генерация сегодня составляет 25% общего энергобаланса страны. "Поэтому мы не можем резко сократить производство и использование угля. Нам необходима Стратегия постепенного отказа от этого вида топлива. Самой важной составляющей такой Стратегии должна стать Программа трансформации угольных регионов. В Украине насчитывается 65 моногородов, которые полностью зависят от работы шахт. Нужно сделать все возможное, чтобы после их закрытия люди получили новую работу, а города – источники для наполнения бюджетов", - подчеркнул М.Магомедов.



"Моя коллега, народный депутат Украины Виктория Гриб создала в парламенте межфракционное объединение "Трансформация угольных регионов". С самого начала мы настаивали, чтобы Правительство учредило специальный Координационный совет, в состав которого войдут представителей всех заинтересованных министерств и ведомств. Недавно и.о. министра энергетики Буславец заявила, что Министерство совместно с немецкой стороной готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из моногородов. Обнадеживающая новость, которая дает шанс на будущее шахтерам и их семьям", - резюмировал политик.



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