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ЕС намерен через 30 лет отказаться от ископаемых энергоносителей

09.07.20 16:37 , Интерфакс
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Все партнеры Европейского союза, которые поставляют в ЕС ископаемые энергоносители, должны иметь в виду стратегию, направленную на постепенный вывод их из потребления, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Наш главный месседж им (партнерам) заключается в том, что цель ЕС – к 2050 году стать климатически нейтральным", - сказала она, отвечая в среду на брифинге на вопрос о судьбе газопровода "Северный поток - 2".

"Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители. А что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы", - продолжала Симсон.

"Мы будем стремиться к достижению наших целей, и все партнеры, которые поставляют нам ископаемые энергоресурсы, должны это иметь в виду", - подчеркнула она.

Чтобы к 2050 году стать климатически нейтральным, Евросоюзу необходимо преобразовать свою энергетическую систему, на которую приходится 75% выбросов парниковых газов в ЕС.

Еврокомиссия представила две принятые в среду стратегии ЕС, направленные на достижение "климатической нейтральности": по интеграции энергосистем стран союза и "водородную стратегию", которая предусматривает массовое производство чистого водорода как горючего.

МинПром

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