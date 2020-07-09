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Восстановление Китая помогло компенсировать потери южнокорейским металлургам

09.07.20 15:42
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Южно-корейский экспорт стальной продукции в июне приблизился к прошлогодним показателям по мере начала восстановления китайского спроса на фоне ослабевания влияния пандемии COVID-19.

В июне объём экспорта составил 2,6 млн. тонн, лишь на 0,3% ниже, чем год назад, отмечается в данных Министерства торговли, промышленности и энергетики. Отгрузки на такие крупные рынки, как США и Япония, сократились, но ощутимый рост поставок в Китай позволил компенсировать потери. Отмечается, что рост корейского экспорта произошёл на фоне снижения в июне почти на 21% средней экспортной цены вследствие проседания спроса в США и ЕС.

Общая стоимость южно-корейского экспорта стальной продукции в июне упала на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,05 млрд долл., в мае аналогичное сравнение дало ещё большее снижение – на 35% при стоимости 1,78 млрд. долл.

Один из крупнейших мире производителей стальной продукции Posco объявила в апреле о вероятном снижении на 7,1% до 34,1 млн. тонн прогноза производства стали в текущем году, предупредив о возможности более значительных сокращений производства в случае сохранения слабого спроса во втором полугодии.

МинПром

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