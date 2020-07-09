Металлурги требуют отменить повышение тарифа Укрэнерго Отечественный горно-металлургический комплекс в лице ОП "Укрметаллургпром" обратился к Президенту Украины с просьбой посодействовать в отмене решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) о двукратном повышении тарифа на услуги по передаче электрической энергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго".



Украинский горно-металлургический комплекс является одним из ключевых потребителей электроэнергии, доля которого в ее потреблении составляет 46% от всей промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта, вместе взятых. Сегодня отечественный ГМК, обеспечивающий 26% валютных поступлений, 12% ВВП, более 30 млрд грн бюджетных отчислений (2019 г.) и порядка 600 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей) функционирует в критических условиях, связанных с общей ситуацией, сложившейся на мировом рынке стали, усугубленной коронавирусной пандемией.



Практически все металлургические и горно-добывающие предприятия сегодня работают в убыток, и любая дополнительная нагрузка на себестоимость продукции, в частности, двукратное повышение тарифов на передачу электроэнергии, неминуемо приведет к катастрофическим последствиям не только в отдельной отрасли, но и в экономике Украины в целом – так, в первом квартале текущего года национальный ВВП уже сократился на 5%, промышленное производство упало на 12…16%, экспорт снизился на 12%. При этом, повышение тарифа "всего" на 10 грн за МВт-час приведет к росту затрат украинской промышленности почти на 0,5 млрд грн в год; в случае ж двукратного повышения тарифа, реальный сектор экономики будет вынужден дополнительно уплатить еще 11,5 млрд грн, промышленность – 8,5 млрд грн, а металлургическая отрасль – 5,2 млрд грн.



В качестве главного обоснования подобного резкого повышения тарифа на передачу электроэнергии НКРЭКП выдвигает необходимость покрытия "зеленого тарифа". Однако, подавляющее большинство развитых стран отказались от модели финансирования "зеленой энергетики" за счет повышения тарифа на передачу электроэнергии, а их правительства делают все необходимое для предотвращения критических последствий сложившейся ситуации, в том числе, снижая тарифы на передачу электроэнергии.



Во избежание катастрофы, ОП "Укрметаллургпром" считает необходимым отмену решения НКРЭКП о двукратном повышении тарифа на передачу электроэнергии, и одновременно предлагает ряд мер, благодаря которым можно решить проблему покрытия "зеленого тарифа", поскольку они обеспечат минимум 24,5 млрд грн целевых дополнительных поступлений. Среди мер – привлечение кредитов международных банковских учреждений, использование собранной платы за межгосударственное пересечение, отмена специальных ограничений на цены ГП "Гарантированный покупатель" и т.д. В случае недостаточности средств от упомянутых мер, предлагается осуществить погашение текущей задолженности путем использования облигаций внутреннего государственного займа со сроком оборачиваемости до 5 лет.



"Принимая во внимание остроту указанной проблемы, а также учитывая политическую ответственность власти за катастрофические последствия, к которым приведет упомянутое решение НКРЭКП, просим Вам, уважаемый Владимир Александрович, поддержать позицию украинских горняков и металлургов и способствовать отмене повышения тарифов на передачу электроэнергии в Украине", - говорится в обращении ОП "Укрметаллургпром" к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



МинПром



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