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Выплавка стали в Японии может снизится до 11-летнего уровня

09.07.20 14:09
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Как сообщает агентство Reuters, ожидается, что производство стали в Японии сократится на 27,9% в июле-сентябре до 11-летнего минимума, поскольку пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на спрос со стороны ключевых покупателей, таких как автопроизводители, ао данным Министерства экономики, торговли и промышленности.

"Мы не знаем, достигнут ли объем производства и спрос дна в этом квартале, так как случаи коронавируса все еще растут в Японии и за рубежом", - сказал Томойя Хасуи, директор подразделения металлургической промышленности METI, на пресс-конференции.

По оценкам министерства, производство стали в июле-сентябре составит 17,70 млн. тонн против 24,55 млн. тонн годом ранее. В предыдущих восьми кварталах также отмечалось снижение в годовом исчислении.

Прогнозируется, что производство стали снизится до 18,29 млн. тонн в апреле-июне с 26,12 млн. тонн годом ранее, не выполнив апрельский прогноз METI в 19,36 млн. тонн.
По прогнозам министерства, спрос на металлопродукцию, в том числе на экспорт, сократится на 24,3% по сравнению с годом ранее до 17,28 млн. тонн в июле-сентябре, сообщает министерство со ссылкой на отраслевое исследование.

Больше всего пострадает сталь, используемая для автомобилей, кораблестроения и промышленного машиностроения, упав на 24-33% по сравнению с годом ранее.

Прогнозируется, что экспорт снизится на 28,6% до 5,3 млн. тонн, что является самым низким с апреля-июня 2009 года. Чтобы справиться с сокращающимся спросом, производители стали сокращают производство.

МинПром

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