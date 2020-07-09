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В Брюсселе поняли, что Турции с ЕС не по пути

09.07.20 13:27
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Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой. Об этом заявил в четверг Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП), выступая на сессии Европарламента.

"Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной", — заявил он.

Вопрос о вступлении Турции в Европейский Союз входит в число самых проблематичных в послевоенной Европе. В самой Турецкой республике вопрос о вступлении в ЕС является важной социально-политической, экономической, самоидентификационной и даже мировоззренческой проблемой последних десятилетий, хотя с течением времени теряет свою остроту: доля выступающих за вступление в ЕС граждан Турции к 2015 году сократилась с 75 до 20 %.

В январе 2015 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган констатировал, что его страну больше не интересует вопрос вступления в ЕС.

МинПром

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