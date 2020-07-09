Цены производителей в Китае падают пятый месяц подряд

Цены производителей в Китае упали пятый месяц подряд в июне, что подчеркивает давление пандемии COVID-19 на производственный сектор, передает Reuters.
При этом признаки оживления в некоторых частях сектора свидетельствуют о том, что медленное экономическое восстановление продолжается.
Индекс цен производителей (PPI) в июне упал на 3,0% в годовом выражении, сообщило Национальное бюро статистики в четверг.
Опрошенные Рейтер аналитики ждали снижения на 3,2%. В мае индекс снизился на 3,7%, что стало рекордным сокращением с марта 2016 года.
Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, совпав с прогнозом аналитиков. В мае потребительские цены выросли на 2,4%.
Базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, в июне замедлилась до 0,9% с 1,1% в мае.
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