Заработные платы сотрудникам ОГХК выплачены в полном объеме

8 июля сотрудники АО "Объединенная горно-химическая компания" в полном объеме получили заработные платы за июнь. В дальнейшем задержек с выплатами на предприятии не предвидится, сообщает пресс-служба предприятия.

Задержка с выплатой средств имела кратковременный характер. Как и было заявлено руководством ОГХК, ситуацию оперативно решили в течение одного рабочего дня. Причиной отсрочки стала задолженность контрагентов перед ОГХК в размере более 1 млрд гривен, 366 млн грн из которых составляет простроченная дебиторская задолженность.

"Мы сделали все возможное, чтобы разрешить ситуацию в максимально сжатые сроки. На данный момент заработные платы всем сотрудникам филиалов, Вольногорского и Иршанского и работникам главного офиса выплачено в полном объеме. Сейчас мы в усиленном режиме работаем над ликвидацией кассовых разрывов предприятия. Решением вопросом будут заниматься соответствующие официальные правоохранительные органы ", - отметил Артур Сомов, заместитель председателя правления АО "ОГХК ".

"Я благодарен за открытую позицию менеджерам ОГХК в ситуации с выплатой зарплат и за оперативное решение вопроса. Данная ситуация показала нашим сотрудникам, что руководство ОГХК держит операционный менеджмент компании под контролем и готово быстро реагировать на сопутствующие вызовы. Сейчас мы продолжаем работать в штатном режиме",- отметил председатель профсоюзного комитета ЧОП УГМК Клименко Ф.Ф.

Как уже сообщалось ранее, кассовые разрывы на предприятии возникли из-за финансовых махинаций предыдущих менеджеров компании. ОГХК имеет перечень недобросовестных фирм-контрагентов. Они отказываются оплачивать продукцию, которая была поставлена по контрактам, заключенным бывшим менеджментом компании. Юридический отдел предприятия уже проводит претензионную работу с компаниями-должниками.

Сейчас новый менеджмент ОГХК активно работает над поиском новых надежных контрагентов. Они тщательно проверяются, а новые контракты заключаются по измененным условиям в соответствии с рыночных показателей цены, сроков доставки и оплаты.



МинПром

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