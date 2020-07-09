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В июне Airbus увеличил поставки, но в целом динамика негативная

09.07.20 12:17
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Поставки Airbus в июне выросли на 50% по сравнению с маем и достигли самого высокого уровня с начала коронавирусного кризиса в Европе в марте, но ускоряющееся восстановление не смогло предотвратить падение поставок в первом полугодии до 16-летнего минимума, передает Reuters.

Показатели, обнародованные европейским производителем самолетов в среду, вновь проиллюстрировали плачевное состояние, в котором в этом году оказалась аэрокосмическая отрасль.

Поставки выросли до 36 самолетов в июне с 24 в мае и 14 в апреле. За первое полугодие поставки упали на 49% до 196 самолетов по сравнению с 389 за аналогичный период прошлого года.

Airbus ранее сообщила, что в ближайшие два года ей грозит сокращение бизнеса в среднем на 40%. Авиапроизводитель в результате вынужден был объявить о плане сокращения 15.000 рабочих мест, или 11% от общего числа сотрудников. Профсоюзы выступают против принудительных увольнений.

МинПром

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