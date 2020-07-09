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Иран увеличил выплавку стали на 8%

09.07.20 11:47 , Металлоснабжение с сбыт
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Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, в первые три месяца текущего года по местному календарю (20 марта — 20 июня) объем выплавки стали в стране составит 5,70 млн. т. Это на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Правительство Ирана по-прежнему прогнозирует, что по итогам всего текущего года по местному календарю национальный объем производства стали превысит 30 млн. т благодаря вводу в строй новых мощностей.

При этом, как отмечает заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Дариуш Эсмаили, основной проблемой для металлургической отрасли страны становится сырьевое обеспечение. В прошедшем году (завершился 19 марта) в Иране было получено более 90 млн. т железной руды (сырой), но для достижения запланированного на 2025 г. показателя в 55 млн. т стали производство ЖРС надо будет довести до 160 млн. т в год.

В связи с этим Иран будет продолжать и ужесточать политику по ограничению экспорта железорудного сырья. В прошедшем году объем внешних поставок составил менее 6,5 млн. т, но правительство будет стремиться к его минимизации.

МинПром

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