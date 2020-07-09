В январе-мае украинская экономика сократилась на 5,9% Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-мае на 5,9%. Об этом говорится в материалах министерства, передают Українські Новини.



Отмечается, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина (в частности восстановления деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также частично пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в городском , пригородном, внутриобластному и международном сообщении) и работы метрополитена) о чем свидетельствует улучшение индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.



По данным НБУ индекс ожиданий деловой активности в мае увеличился до 37 пунктов с 29,9 пунктов в апреле, хотя значение показателя меньше 50 свидетельствует о достаточно пессимистическом настроении бизнеса.



В то же время, негативное влияние распространение в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности.



Так, по итогам января-мая сокращение сводного индекса производства составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и соответственно сокращение объемов ВВП оценен Минэкономики на уровне 5,9%.



МинПром

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