Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В январе-мае украинская экономика сократилась на 5,9%

09.07.20 10:54
печать
размер текста:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-мае на 5,9%. Об этом говорится в материалах министерства, передают Українські Новини.

Отмечается, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина (в частности восстановления деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также частично пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в городском , пригородном, внутриобластному и международном сообщении) и работы метрополитена) о чем свидетельствует улучшение индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным НБУ индекс ожиданий деловой активности в мае увеличился до 37 пунктов с 29,9 пунктов в апреле, хотя значение показателя меньше 50 свидетельствует о достаточно пессимистическом настроении бизнеса.

В то же время, негативное влияние распространение в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности.

Так, по итогам января-мая сокращение сводного индекса производства составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и соответственно сокращение объемов ВВП оценен Минэкономики на уровне 5,9%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:17
Черниговский обсовет просит Зеленского и Раду поддержать локализацию
10:14
Недельное производство в США снизилось более чем на 30%
10:01
Финдиректор Vale ожидает падения цен на руду
09:53
В июне Китай сократил производство цинка
09:16
Китайская Yongfeng Lingang заказала две МНЛЗ у SMS group
08:55
Импорт стали в РФ снизился на 27%
08:20
Зеленский считает курс гривни завышенным
08:02
ФАС признала ВМЗ виновным в росте цен на колеса
08.07.20
18:02
Производство автотранспорта в Украине упало на 36%
17:45
Местные выборы предлагают провести 25 октября
17:24
В воды Дании зашел трубоукладчик для достройки Северного потока – 2
17:18
От создания НКТТ выиграют бюджет, экспортеры и порты - мнение
17:07
Повышение тарифа Укрэнерго приведет к падению промпроизводства в стране
17:04
ОПЕК готовится ослабить ограничения на добычу нефти
16:54
YASNO модернизировал освещение на ДМК
16:45
Мировой рынок труда в беспрецедентном кризисе – МОТ
16:25
Еврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнеса
16:04
Транзит сжиженного газа через Украину упал на 25%
15:51
Укртранснафта начала избавляться от закупленной по дешевке нефти
15:31
ДТЭК предложил Центрэнерго уголь на 10% дешевле газа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!