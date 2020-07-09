Финдиректор Vale ожидает падения цен на руду Финансовый директор Vale Лучано Сиани Пирес прогнозирует, что цены на железную руду могут упасть во второй половине года.



По его словам, в первой половине года из-за двойного эффекта восстановления спроса в Китае и опасений по поводу ограничений поставок и перебоев в производстве цены на железную руду выросли до 100 долларов США за тонну.



Тем не менее, поскольку ожидается, что производство Vale значительно увеличится во второй половине года, цены на железную руду, вероятно, снизятся в ближайшие месяцы.



Производственная планы Vale в 2020 году предусматривали добычу 310-330 млн тонн. Для достижения этой цели производство должно быть ускорено во второй половине года.



Напомним, что согласно последнему прогнозу правительства Австралии, цены на железную руду в этом году в среднем составят 79 долл. за тонну. Ожидается, что к 2022 году рост предложения приведет к снижению цены в среднем до 65 долл.



МинПром



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