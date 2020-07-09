В июне Китай сократил производство цинка Как сообщает китайское издание "Shanghai Metals Market" (SMM), в июне в стране было произведено 465,4 тыс. т рафинированного цинка. Это на 5,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 1,9% меньше чем в мае.



Спад в отрасли наблюдается второй месяц подряд. Тем не менее, в первом полугодии 2020 г. китайские компании получили 2,87 млн. т цинка, что на 4,6% превышает показатель аналогичного периода 2019 г.



По мнению SMM, спад в мае-июне был вызван ремонтами на ряде предприятий в провинциях Шэньси, Хунань и Аньхой, а также аварией на комбинате Xiangyun Feilong в провинции Юньнань.



Впрочем, на июль SMM прогнозирует увеличение производства цинка в стране до около 492 млн. т благодаря ослаблению дефицита сырья. Несмотря на карантин в ряде стран Латинской Америки и остановку некоторых рудников поставки цинкового концентрата в Китай в последнее время возросли.



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