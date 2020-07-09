Китайская Yongfeng Lingang заказала две МНЛЗ у SMS group Китайская металлургическая компания Yongfeng Lingang, входящая в состав группы Shandong Iron and Steel, заказала германской SMS group изготовление двух высокоскоростных МНЛЗ для своего строящегося комбината в г. Линьи, провинция Шаньдун.



Непосредственным выполнением заказа будет заниматься компания SMS Concast. Она изготовит две МНЛЗ совокупной производительностью около 2,6 млн. т в год.



Одна из МНЛЗ будет восьмиручьевой, вторая — семиручьевой с возможным добавлением восьмого потока в будущем. На них будет изготовляться квадратная заготовка размером 165 мм.



На первых порах Yongfeng Lingang планирует выпускать круг и катанку из ряда низкоуглеродистых марок стали, а также производить катанку для холодной высадки. Но в дальнейшем компания собирается освоить выплавку пружинных, подшипниковых и других специальных марок стали.



Конструкция станов обеспечивает быструю кристаллизацию заготовки и высокую скорость литья. На выходе температура полуфабрикатов будет превышать 950 градусов, что позволит осуществлять их прямую прокатку без промежуточного нагрева.



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