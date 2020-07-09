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Импорт стали в РФ снизился на 27%

09.07.20 08:55
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В январе-мае 2020 года на территорию РФ было ввезено 2,13 млн. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Снижение объёмов в годовом соотношении - 27%. В течение мая показатели выросли к предыдущему месяцу на 5,3% до 0,424 млн. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 5 месяцев 1,792 млн. тонн, что на 23% меньше результатов аналогичного периода 2019 года. За май объёмы увеличились на 9,1% до 0,374 млн. тонн.

Импорт стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) достиг за январь-май 2020 года уровня в 0,185 млн. тонн или 41,8% от объёма аналогичного периода 2019 года. В мае на территорию РФ было ввезено 0,044 млн. тонн данной продукции, что больше итога апреля на 49,8%.

"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-мае составил 6,9% (в январе-мае 2019 года - 7,4%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,1% (в январе-мае 2019 года - 6,2%), из стран СНГ - 13,3% (16,7%). Стоимостный объём данной товарной группы снизился в годовом сопоставлении на 13,1%, физический - на 24,7%. Импорт чёрных металлов и изделий из них сократился на 27,8%, в том числе труб - на 58,2%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 16,2%, металлоконструкций из чёрных металлов - на 1,7%", - сообщают в ФТС.

МинПром

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