Зеленский считает курс гривни завышенным Президент Владимир Зеленский считает, что курс гривни является завышенным и негативно влияет на прибыль украинских экспортеров и доходы госбюджета. Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил во время общения с бизнесом в Черновцах, отвечая на вопрос предпринимателя Игоря Мысевича.



"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк, – ред.). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас... Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее, и вы это прекрасно все знаете", – сказал президент.



"Мы вас понимаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись. То есть и курс, и все остальное, и COVID-19. Выйдем из этой ситуации", – добавил Зеленский.



Глава государства также напомнил об отставке Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины. "Не хочу характеризировать эту ситуацию, но я уверен, что все предприниматели понимают эту ситуацию прекрасно", – сказал Зеленский.



Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка. Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.



МинПром





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