ФАС признала ВМЗ виновным в росте цен на колеса

Объединенная металлургическая компания может столкнуться с антимонопольными штрафами за рост цен на железнодорожные колеса, пишет газета "Коммерсант".
Федеральная антимонопольная служба признала Выксунский металлургический завод (ВМЗ), входящий в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых, виновным в установлении монопольно высоких цен на железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК) с апреля 2019 года. Решение оглашено 8 июля. В ФАС заявили, что размер штрафа "будет определен по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении".
Российские операторы и грузоотправители, нуждающиеся в крупных поставках колес, не первый год выражают недовольство высокими ценами. Их рост во второй половине 2016 года последовал за скачком спроса на колеса, связанным с оживлением рынка грузоперевозок, а также истощением запасов колес, оставшихся после массового списания полувагонов в 2015–2016 годах.
Стоит отметить, что ранее Федеральная антимонопольная службавыступила против восстановления антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку железнодорожных колес производства украинского "Интерпайпа" на таможенную территорию ЕАЭС, возвращенной со 2 июня.
По информации ФАС, "признаки занижения цен на колеса производства "Интерпайпа" относительно цен российских производителей отсутствуют", равно как и основания полагать, что поставки их на территорию РФ в период приостановления пошлины наносили ущерб российскому производству колес.