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Производство автотранспорта в Украине упало на 36%

08.07.20 18:02 , Укравтопром
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В июне украинскими предприятиями было произведено 336 единиц автотранспортной техники. Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Выпуск легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом уменьшился на 43%. Как и годом ранее, в этом сегменте украинского автопрома работал только один завод – "Еврокар", где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей марки Skoda.

Производство автобусов просело на 9%, до 50 штук. В июне автобусы производили "Черкасский автобус", "Черниговский автозавод" и "ЗАЗ".

В сегменте коммерческих автомобилей производство не происходило, как и год назад.

Напоминается также, что "АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по июнь 2020 году в Украине собрали 1886 автотранспортных средств, или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года: легковых автомобилей – 1611 (-36,4%); коммерческих – 24 (+14,3%); автобусов – 251 (-36,6%).

МинПром

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