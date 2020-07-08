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Местные выборы предлагают провести 25 октября

08.07.20 17:45 , РБК Украина
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В Верховную Раду внесли проект постановления №3809 о дате проведения местных выборов. Их предлагается назначить на 25 октября 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ зарегистрировали в Раде в среду, 8 июля. На данный момент его текст отсутствует.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Одна из авторов постановления - нардеп Алина Загоруйко, которая является заместителем главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Отметим, в июне глава Кабинета министров Денис Шмыгаль оценил вероятность отмены местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. Он заявил, что если в Украине будет основание для тотального ограничения, то власть будет вынуждена перенести эти выборы.

Подчеркнем, в мае лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что перенести местные выборы в Украине невозможно даже в случае новой волны пандемии. Для их переноса, объяснил парламентарий, необходимо изменить Конституцию.

МинПром

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