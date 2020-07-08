От создания НКТТ выиграют бюджет, экспортеры и порты - мнение В Украине необходимо создать Национальную комиссию по тарифам на транспорте (далее, - НКТТ) - независимый регулятор, который будет цивилизованно устанавливать экономически обоснованные транспортные тарифы. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Главной задачей НКТТ станет соблюдение баланса интересов всех участников транспортного рынка. По сути, это аналог НКРЭКУ, но в транспортной отрасли. От такого решения выиграют все: бюджет, экспортеры и порты. Бюджет получит дополнительные доходы от увеличения объемов экспорта, экспортеры смогут повысить конкурентоспособность своей продукции и нарастить экспортный потенциал, а порты за счет увеличения объемов перевалки получат необходимый инвестиционный ресурс на развитие", - сказал он.



Нардеп выразил уверенность, что для того чтобы НКТТ стал эффективным регулятором, необходимо законодательно закрепить гарантии его независимости. "К сожалению, именно этого нет в законопроекте об НКТТ, который разработало Мининфраструктры, - отметил С.Магера. – Очевидно, что документ нужно серьезно доработать с привлечением всех участников рынка. Откладывать с созданием НКТТ нельзя, так как с каждым днем позиции украинского экспорта становятся все слабее. В том числе из-за завышенных ж/д тарифов и портовых сборов".



Он также отметил, что тарифы на ж/д грузоперевозки и портовые сборы (далее, - транспортные тарифы) являются вечной головной болью отечественного бизнеса. Все попытки добиться от власти цивилизованного регулирования транспортных тарифов всегда заканчивались неудачами.



"А все потому, что в железнодорожной и портовой отрасли работают государственные монополисты, которые никак не заинтересованы в установлении экономически обоснованных тарифов. На железной дороге и в портах процветает коррупция, руководство, не стесняясь, прикрывает свои махинации и неэффективное управление, - за счет перекрестного субсидирования (доходов от прибыльных направлений)", - подчеркнул он.



По словам С.Магеры, на самом деле реформ, как таковых, ни в системе АО "Укрзализныця", ни в системе Администрации морских портов Украины нет. Например, "УЗ "выжимает" все возможное из своего самого прибыльного направления – грузовых перевозок. По оценкам экспертов, в 2016-2019 гг. средний уровень операционной прибыли ж/д монополиста здесь находился в пределах 20-27%. Для сравнения: это в 15 раз выше, чем в Германии и в 3 раза выше, чем в соседней Польше. Завышенные тарифы "УЗ" значительно снижают конкурентоспособность украинского экспорта. Эксперты считают, что тарифы на грузовые перевозки "УЗ" можно снизить, как минимум на 20%. Для этого необходимо: прекратить дотировать убыточные пассажирские перевозки (на это уходит около 66% доходов) и получить освобождение от налога на землю под путями (-4,2 млрд. грн. в год).



"Не лучшим образом обстоят дела в портовой отрасли. И здесь мы, как говорится, "впереди планеты всей". Сегодня стоимость захода грузовых суден в украинские порты в 4,5 раза выше, чем в порты акватории Черного моря (Россия, Турция, Румыния) и в 3 раза выше, чем в порты стран-конкурентов Украины на рынках металла, зерна и руды (Китай, РФ, Бразилия, Австралия, Турция)", - сказал он.



"Что касается АМПУ, то ее, похоже, волнует только получение сверхприбылей. По итогам 2019 года Администрация отчиталась о 6,7 млрд. грн доходов от портовых сборов, из которых чистая прибыль составила 1,6 млрд. грн. Причем, 90% прибыли перечислено в бюджет. Очевидно, что АМПУ не заинтересована ни в модернизации самих портов, ни в развитии экспортного потенциала Украины", - добавил С.Магера.



МинПром



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