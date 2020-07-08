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Повышение тарифа Укрэнерго приведет к падению промпроизводства в стране

08.07.20 17:07
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В Украине ни в коем случае нельзя допустить повышения тарифа НЭК "Укрэнерго" на поставку электроэнергии. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Рост тарифов ведет к увеличению себестоимости продукции, увеличение себестоимости ведет к сокращению производства продукции, так как она становится нерентабельной. Соответственно потребление электроэнергии падает. Получается замкнутый круг, который ведет одновременно к повышению тарифов и снижению потребления. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Нужно разрывать эту цепочку – с помощью займов, оптимизации внутри самого "Укрэнерго" – как угодно, но это нужно делать!", - сказал он.

М.Магомедов напомнил, что ранее Запорожский алюминиевый комбинат был порезан на металлолом, в том числе из-за того, что цена электроэнергии не позволяла ему производить конкурентную продукцию.

"Поэтому допускать повышения тарифа ни в коем случае нельзя. В противном случае вырастут и коммунальные тарифы, и стоимость проезда в общественном транспорте, и цены на продукты питания", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ принял предварительное решение о повышении тарифов "Укрэнерго" более чем в 2 раза. По оценкам экспертов, это приведет к росту цены электроэнергии для промышленности на 30%.

МинПром

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