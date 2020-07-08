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YASNO модернизировал освещение на ДМК

08.07.20 16:54
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На Днепровском металлургическом комбинате поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил масштабную модернизацию освещения. Более 1600 новых LED-светильников экономят комбинату 75% электроэнергии на освещении цехов, сообщает пресс-служба компании.

Первая очередь проекта предусматривала замену системы освещения части производственных цехов, в частности, ТЭЦ и уличного освещения. Второй этап модернизации коснулся участков конвертерного цеха. В процессе обновления внутрицехового освещения на ТЭЦ было установлено около 400 светодиодных светильников, а в конвертерном цехе – 1300. Современные энергоэффективные светильники помогут комбинату дополнительно сберечь за год 13,3 млн кВт∙ч электроэнергии на сумму 23,5 млн грн. Это эквивалентно снижению выбросов СО2 на 12,2 тыс. тонн ежегодно.

ДМК и YASNO Efficiency намерены продолжить сотрудничество. Уже запланирована модернизация освещения остальных участков конвертерного цеха, а также цеха сетей и подстанций, газового цеха и других подразделений комбината. Кроме того, рассматривается вопрос применения частотных преобразователей и установки устройств компенсации реактивной мощности.

"В условиях меняющихся цен на энергоресурсы важным инструментом экономического развития Днепровского меткомбината являются энергосберегающие проекты. Все запланированные мероприятия направлены на сокращение энергопотребления и повышение энергоэффективности комбината, снижение себестоимости продукции и рост конкурентоспособности ДМК. В цехах становится светлее, а металлургам – комфортнее и безопаснее работать", — заявил генеральный директор ДМК Александр Подкорытов.

"Модернизация позволила обеспечить нормативный уровень освещенности и улучшить условия труда металлургов. За счет использования технологии SMD удалось избежать ослепления от мощных светильников. Замена светильников имеет дополнительный экологический аспект: светодиодные лампы служат дольше, не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации в отличие от люминесцентных", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

МинПром

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