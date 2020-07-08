YASNO модернизировал освещение на ДМК На Днепровском металлургическом комбинате поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил масштабную модернизацию освещения. Более 1600 новых LED-светильников экономят комбинату 75% электроэнергии на освещении цехов, сообщает пресс-служба компании.



Первая очередь проекта предусматривала замену системы освещения части производственных цехов, в частности, ТЭЦ и уличного освещения. Второй этап модернизации коснулся участков конвертерного цеха. В процессе обновления внутрицехового освещения на ТЭЦ было установлено около 400 светодиодных светильников, а в конвертерном цехе – 1300. Современные энергоэффективные светильники помогут комбинату дополнительно сберечь за год 13,3 млн кВт∙ч электроэнергии на сумму 23,5 млн грн. Это эквивалентно снижению выбросов СО2 на 12,2 тыс. тонн ежегодно.



ДМК и YASNO Efficiency намерены продолжить сотрудничество. Уже запланирована модернизация освещения остальных участков конвертерного цеха, а также цеха сетей и подстанций, газового цеха и других подразделений комбината. Кроме того, рассматривается вопрос применения частотных преобразователей и установки устройств компенсации реактивной мощности.



"В условиях меняющихся цен на энергоресурсы важным инструментом экономического развития Днепровского меткомбината являются энергосберегающие проекты. Все запланированные мероприятия направлены на сокращение энергопотребления и повышение энергоэффективности комбината, снижение себестоимости продукции и рост конкурентоспособности ДМК. В цехах становится светлее, а металлургам – комфортнее и безопаснее работать", — заявил генеральный директор ДМК Александр Подкорытов.



"Модернизация позволила обеспечить нормативный уровень освещенности и улучшить условия труда металлургов. За счет использования технологии SMD удалось избежать ослепления от мощных светильников. Замена светильников имеет дополнительный экологический аспект: светодиодные лампы служат дольше, не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации в отличие от люминесцентных", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



