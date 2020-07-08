В воды Дании зашел трубоукладчик для достройки Северного потока – 2

Баржа-трубоукладчик "Фортуна", способная достроить газопровод "Северный поток-2", вошла в территориальные воды Дании. Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic и Myshiptracking.
По данным последнего, судно 7 июля покинуло территориальные воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря.
Дания дала разрешение на строительство части "Северного потока-2" в своих территориальных водах в октябре 2019 года, однако в декабре, когда оставалось проложить 160 км труб, США ввели санкции против подрядчиков газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В итоге швейцарская компания Allseas, основной подрядчик "Газпрома" при строительстве "Северного потока-2", заявила об остановке работ в акватории Дании — ее суда, оборудованные системой динамического позиционирования, покинули район строительства. Из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке трубы на большой глубине, строительство газопровода приостановили.